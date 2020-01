Dopinguajakirjanik Seppelt süüdistab rahvusvahelise tõsteliidu presidenti räiges korruptsioonis

Pühapäeval telekanalis ARD linastunud film süüdistab Ajani korruptsioonis ja aastakümnete pikkuses dopingujuhtumite kinnimätsimises. Ta väidab, et nimekaid tõstjaid testitakse vähem kui teisi ning dopinguküttidele on antud uriiniproovidega manipuleerimiseks sularahas pistist.

Varjatud kaamera ees võeti vahele Moldova tõstmisliidu arst Dorin Balmus, kes selgitas, kuidas uriiniproovidega sahkerdatakse kuni selleni välja, et proove pannakse andma tõstjatele sarnased suvalised inimesed.

Ühtlasi tunnistab tailannast olümpiapronks Rattikan Gulnoi varjatud kaamera ees, et kasutas 18-aastaselt steroide. See tunnistus võib viia tema Londoni olümpiamedali tühistamiseni.

Saksamaa tõstmisliidu Christian Baumbgartneri sõnul on lokkava dopingukultuuri peasüüdlane rahvusvaheline alaliit. "Ajan seisab süsteemi eest, millega on doping kaasas käinud aastakümneid," ütleb ta.

Ühtlasi väidab ARD usaldusväärsetele dokumentidele tuginedes, et ligi 5 miljonit USA dollarit, mille IWF on saanud rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt (ROK), on edasi kantud Šveitsi pangakontodele, millest ainult 80-aastasel Ajanil on täielik ülevaade.

Ajan on IWF-is töötanud alates 1970. aastast ning seda presidendina juhtinud 2000. aastast.

IWF saatis pühapäeval uudisteagentuurile AFP pressiteate, milles nimetatakse ARD süüdistusi alusetuks ja tõendamatuks, kuid neid süüdistusi lubatakse põhjalikult uurida.