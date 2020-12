DELFI VIDEO | Metsik jõud! Pärnus ebainimlike raskustega rassiv Seim: puhastel sportlastel peavadki jõunäitajad olema kõvad

Tõstja Mart Seim on kükiusku ja tema jõuvarud on täiesti ebareaalsed. Kui ametlik Eesti rekord varustuseta kükkimises on 355 kilogrammi, siis Seim on tipphetkel treeningul kangile ladunud koguni 400.