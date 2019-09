Alar Seim MMi eel: Mardi selg veel päris isiklikke rekordeid ei luba, aga kogusummana tahaks saada 420 kg

Seim sõitis enne MM-i Türki, kus saab veel pisut seljaravi, Pent sai rahus kodus valmistuda.

„Mardi eesmärk on MM-ilt saada võimalikult parimad punktid, et pääseda Tokyo olümpiale,“ ütles sportlase isa ja treener Alar Seim TVPlay Sports’ile. „Selg veel päris isiklikke rekordeid pigem ei luba, aga kogusummaks, millega rahule jääme, oleme pannud 420 kg,“ lisas Alar Seim.

„Mul on põlveoperatsioonist möödas kümme kuud, küünarnukid olen ka korda saanud ja seega on trenni tehtud väga korralikult,“ kinnitas Pent enne MM-i. „Päris eluvorm on loodetavasti alles ees ja enda kohta MM-il ka ei prognoosi, aga kindlasti olen parem kui U23 aastatel, kust pärinevad mu isiklikud rekordid.“

Kehakaalus kuni 102 kg võistlev Pent astub Pattayas lavale 25. septembril, Seim üle 109 kiloste meeste seas 27. septembril. Vaatamist on MMil palju juba ka avanädalal. Läti imetüdruk Rebeka Koha jõu- ja ilunumbreid peaksime ekraanil nägema laupäeval, 21. septembril ja tema kaasmaalast Ritvars Suharevsi sel pühapäeval.

Tõstmise MMi ülekandeid näeb Eestis eksklusiivselt vaid TVPlay Sports kanalitest ning veebis voogedastusteenusest TVPlay Premium: [tvplaypremium.ee/live]tvplaypremium.ee/live