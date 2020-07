Ajaloolised päevad: iseseisev Eesti debüteeris sada aastat tagasi Antwerpeni olümpial

Oma olümpiadebüüdi tegi Antwerpenis viie rõngaga olümpialipp, esimest korda andsid sportlased olümpiavande. Kuna need mängud lõpetasid I maailmasõjast põhjustatud kaheksa-aastase olümpiapausi, algatati Antwerpenis ühtlasi rahutuvide lennutamise traditsioon, millega mälestati toona I maailmasõjas hukkunud sportlasi.

Mis meile aga eriti oluline – Antwerpenis marssisid esimest korda olümpiale ka iseseisva Eesti sportlased. Eesti sinimustvalget trikoloori kandis tol mälestusväärsel avaparaadil Harald Tammer, hilisem tõstmise maailmameister ja olümpiapronks, neil mängudel peagi aga kuulitõukes 6. koha võitnud mees.

Osalejad otsustas sõjaline edu

Eesti sportlaste olümpiale minekut tõukas tagant vastsündinud riigi igati arusaadav soov hankida endale kiirelt mitmesugust rahvusvahelist tunnustust. Mängude korraldajatega peetud läbirääkimisi olümpialepääsu osas vedas seejuures Tallinnas äsjaloodud keskne spordiorgan Eesti Spordi Liit, mitte olümpiakomitee, sest seda viimast Eestis ju veel polnudki! Oma taotluses rõhutasid eestlased suurt rahvuslikku sportlikku entusiasmi, tugevaid traditsioone ning lisada ei unustatud sedagi, et äsjalõppenud sõjas olid eestlased kindlalt olnud võidukate liitlaste poolel.

Küllap vajutati nii igati õigele nupule. Antwerpeni mängud tehti teoks vähem kui kaks aastat pärast I maailmasõja lõppu ja kuna korraldajamaad Belgiat oli sõda tugevasti räsinud, kandis kogu olümpia tõesti omajagu liitlastepoolset sõjavõidu meeleolu. Nii Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Pierre de Coubertin kui ka mängude korralduskomitee olid selgelt seda meelt, et sakslasi ja teisi sõjas kaotanud Keskriike mängudele lubada ei saa. Soovitud olukorra saavutamiseks kehtestati olümpialepääsu keerukad reeglid, kus võeti muuhulgas arvesse riikide varasemat esindatust ROK-is ning ametlik kutsete saatmine jäeti belglaste hooleks.

Sedasi jäidki mängudelt lõpuks eemale nii Keskriigid kui ka näiteks Nõukogude Venemaa (ehkki Venemaal oli varasem esindatus ROK-is olemas), küll aga said osaluskutse neil mängudel lõpuks ainsa uue Euroopa riigina kaasa löönud eestlased. Miks tehti toona just niisugune valik, pole tänini lõplikult selge. Ei saa välistada, et selle otsuse juures aitas eestlasi tublisti toonase olümpiajuhi de Coubertini isiklik Venemaa-suunaline umbusk.