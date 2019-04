41 tõstjat said vahetult EMi eel võistluskeelu

WADA teatel jätsid kõik need sportlased oma asukoha neile teatamata, mis tähendab, et dopinguküttidel ei olnud võimalik neid võistlusvälisel ajal kontrollida.

Paljud diskvalifitseeritud sportlased on väitnud, et nende rikkumine juhtus WADA süsteemi tõttu, mis olevat aegunud ja kuhu on väga keeruline andmeid sisestada.

WADA teatas sportlaste kaebuse peale, et nad tegelevad programmi uuendamisega, kuid kõik 41 reeglit rikkunud tõstjat jäävad ikkagi Euroopa meistrivõistlustelt kõrvale.

Eestit esindavad EMil Mart Seim ja Leho Pent. Üliraskekaalu võistlus on Gruusias kavas sel laupäeval.