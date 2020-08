Tuleb tunnistada, et Alfred Neuland on põhjendamatult spordiajaloos varju jäänud. „Neuland on meie hiilgavamaid sportlasi, haruldasemaid ja virtuooslikumaid tõstjaid kogu ilmas, kes oma kestva sporditegevuse ajal purustanud ilmarekordeid ja võitnud kahel olümpiaadil kulla ja hõbeda. Kodumaa tõstespordi kool ja stiil on tema loodud, ja kõik meie paremad tõstjad on temalt enam-vähem isiklikult õpetust saanud,” kirjutas Eesti Spordileht 1926. aastal.