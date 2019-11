WADA tahab Venemaale määrata nelja aasta pikkuse ulatusliku keelu

See keeld tähendaks, et Venemaa sportlased ei saaks rahvusvahelistel võistlustel osaleda oma riigi lipu all ning Venemaal poleks õigust võõrustada ka ühtegi rahvusvahelist tiitlivõistlust - sealhulgas ka järgmise aasta jalgpalli EMi mänge Peterburis. Ühtlasi ei tohiks oma rahvuslipu all mängida ka Venemaa jalgpallikoondis.

Kontrollkomitee tegi sellise ettepaneku pärast põhjalikku uurimist, millega avastati, et Venemaal pole endiselt tõhusat dopinguvastast võitlust ning venelased on WADA-le esitatud andmetega manipuleerinud.

WADA täitevkomitee hakkab kontrollkomitee ettepanekut arutama 9. detsembril.