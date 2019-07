WADA kahtlustab 298 Venemaa sportlast dopingu kasutamises

Delfi Sport RUS

WADA president Craig Reedie Foto: DENIS BALIBOUSE, Reuters/Scanpix

Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur (WADA) avalikustas teisipäeval, et neil on piisavalt tõendeid, et kahtlustada 298 Venemaa sportlast dopinguvastaste eeskirjade rikkumises.