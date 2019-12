Vladimir Putin sai Venemaa olümpiakeelu peale pahaseks

"Karistused ei saa olla kollektiivsed. Neid ei saa määrata inimestele, kes pole asjaga konkreetselt seotud. Kõik saavad sellest aru. Ma usun, et ka WADA eksperdid saavad sellest aru," vahendas Putini sõnu R-Sport.

"Selle otsuse aluseks on poliitilised motiivid, mis pole absoluutselt seotud spordi ja olümpialiikumise huvidega," lisas ta.

Putini hinnangul pole mingit alust keelata Venemaa sportlastel oma lipu all võistlemast.

"Ma näen, et Venemaa olümpiakomitee vastu pole esitatud ühtegi kaebust. Seega peaks riik osalema koos oma lipuga. See on ka olümpiahartas."