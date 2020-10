Venemaa plaanis küberrünnakuid Tokyo olümpiamängude vastu

Briti valitsuse teatel oli GRU üksus 74455 kavandanud küberrünnakuid olümpiamängude organiseerijate, erinevate partnerite ja sponsorite vastu. Küll aga ei soovitud täpsustada, missugusel kujul rünnakud juba võistluse edasi lükkamise eel toimusid ning kas need olid ka edukad. Samas toodi välja, et rünnakud hõlmasid võltslehekülgede üles seadmist ja erinevate olümpiamängudega seotud inimeste online-kontode võltsimist.

"GRU tegevus olümpiamängude ja paraolümpiamängude vastu on küüniline ja hoolimatu," vahendas Reuters Suurbritannia välisministri Dominic Raabi sõnu. "Mõistame sellise käitumise hukka."

Raab lisas, et brittide avaldus oli kooskõlastatud teiste riikidega ning selle eesmärk on võidelda Venemaa käitumise vastu kübermaailmas. Reutersi teatel peaks peagi omapoolse avalduse tegema ka USA.

Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA määras mullu detsembris süstemaatilise dopingureeglite rikkumise eest Venemaale nelja aastase keelu osaleda rahvusvahelistel suurvõistlustel. Puhtaks tunnistatud Venemaa sportlased tohivad küll võistelda, kuid mitte Venemaa lipu all.

"2020. aasta olümpiamängudega seotud rünnakud on kõigest viimased üritused rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide vastu, mida Venemaa on Lääneriikide küberturvalisuse ekspertide sõnul juba viis aastat korraldanud," kirjutas Reuters. "Moskva ise on kõiki süüdistusi eitanud."

Ühtlasi teatas Suurbritannia valitsus, et neil on tõendeid, et Venemaa korraldas küberrünnakuid ka 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängude vastu. Väidetavalt häiriti rünnakutega sadade arvutite tööd, lisaks võeti võistlusareenides maha internetiühendus ja häiriti teleülekannete pilti.

The Guardian kirjutab, et häkkerid võtsid eriliselt luubi alla Pyeongchangi mängude avatseremoonia, mille ajal võeti olümpiastaadionil WIFI-ühendus maha. Lisaks jooksutati suurvõistluse koduleht kokku, et pealtvaatajaid ei saaks pileteid välja printida.

Avalduses lisati, et Venemaa häkkerid olid korraldanud rünnakud, kuid oma jälgede kustutamiseks püüdsid nad jätta mulje, et rünnakud pärinevad Hiinast ja Põhja-Koreast. "Suurbritannia saab esmakordselt kinnitada, et GRU korraldas rünnakud Pyeongchangi taliolümpia- ja paraolümpiamängude vastu."