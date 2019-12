Venemaa peaminister Medvedjev: WADA keeld on Vene-vastase hüsteeria jätk

Peaminister Dmitri Medvedjev põrutas, et see on jätkuv Venemaa-vastane hüsteeria, mis hakkab juba krooniliseks muutuma.

Spordiminister Pavel Kolobkov teatas, et WADA otsuses leidub mitu punkti, mis ei vasta olümpiahartale, ning juristidel on lihtne need põrmustada.

Riigiduuma asespiiker Pjotr Tolstoi kinnitas, et keelamine on poliitiline aktsioon. „Tegime vea, et läksime Pyeongchangi olümpiale valge lipu all ega võidelnud oma õiguste ees. Praegune on jätk lahingule, millega soovitakse Venemaa sportlased konkurentsist tõrjuda,” sõnas Tolstoi.

Tunnustatud iluuisutamistreener Aleksei Mišin tegi ettepaneku korraldada alternatiivsed olümpiamängud, kus saaksid osaleda kõik soovijad. „Pole mõtet vaadata minevikku, vaid tulevikku,” selgitas ta.