Venemaa loodab eriolukorra abil WADA keelust vabaneda: praegu on aeg kokku hoida

WADA otsustas detsembris määrata Venemaale uued sanktsioonid, sest nad polnud vastupidistelt ettekirjutustele tõhustanud dopinguvastast võitlust ning manipuleerisid WADA-le esitatud andmetega. Küll aga võivad puhtad Venemaa sportlased võistelda neutraalse lipu all, nagu nad tegid seda ka 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpial.

Venemaa olümpiakomitee teatas peagi, et on otsuse edasi kaevanud rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS). CAS-i istungid on aga üleilmse eriolukorra tõttu viibinud.

Oleg Matõtsini hinnangul tuleks nüüd kiiresti otsustada Venemaa kaebus rahuldada. "Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) ja WADA liidrid ning kohtunikud peaksid mõistma, et elame hoopis teistsuguses olukorras," vahendas portaal news.com spordiministri sõnu. "Suhete kriis peaks nüüd lõppema ning aeg on pöörata uus lehekülg. Peame aru saama, et nüüd on peamine asi kokku hoida. Kui on näha, et kõik inimesed on isoleeritud ja oma kodudes, siis teadlikkus ja inimeste mentaliteet muutub ning teatud probleemid peaksid jääma tagaplaanile."

"Nüüd on prioriteet olümpiasport ning kogu selle liikumise tugevdamine," jätkas Matõtsin, lisades, et Venemaa keelu hoidmine kahjustaks kogu sporti. Ühtlasi pakkus ta välja, et Venemaa on nõus eriolukorra tõttu edasi lükatud suurvõistlusi ise korraldama, kui algsed korraldajariigid selleks enam võimelised pole.

Teatavasti lükati pandeemia tõttu teiste suurvõistluse seas edasi ka tänavu suvel toimuma pidanud Tokyo olümpiamängud. Uuteks toimumiskuupäevadeks on määratud 2021. aasta 23. juuli - 8. august.

