Venemaa hümni asendab olümpiamängudel ilmselt "Katjuša"

Keeld on jõus olnud ka varasematel aastatel ja tavaliselt on Venemaa kuldmedalistid pidanud leppima rahvusvahelise olümpiakomitee või näiteks rahvusvahelise kergejõustikuliidu hümniga. Küll võib reeglite järgi autasustamistseremoonial mängida muud meloodiat, peaasi, et tegu poleks hümniga.

"Jõudsime üksmeelele, et kõigile tuttav laul nagu "Katjuša" võiks meloodiaks sobida. Seda laulavad tihti tribüünil ka Venemaa sportlaste toetajad. See laual on meie arvates väga patriootlik, hoogne ja tuntud. Nüüd arutab meie ettepanekut ROK-i täitevkomitee," ütles Venemaa olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees Sofia Velikaja.

Portaal Sports.ru kirjutas, et ROK kiidab ettepaneku ilmselt heaks. "Katjuša" seostub maailma jaoks eelkõige Venemaa ja Teise maailmasõjaga, aga meloodia on populaarne ka näiteks Hiinas ja paljudes Euroopa riikides. Esialgu polnud laulusõnades ka sõjaga seotud temaatikat.

Dopinguskandaalide tõttu rahvusvahelises spordis põlu alla sattunud Venemaa jääb oma lipu all eemale 2021. aasta suvesse lükatud Tokyo olümpiamängudelt, 2022. aasta jalgpalli MM-i finaalturniirilt Kataris ja 2022. aasta Pekingi taliolümpialt.

Keeld kehtib 2022. aasta 16. detsembrini. Selle aja jooksul pole Venemaal lubatud ka ise rahvusvahelisi suurvõistlusi korraldada.

Suurvõistlustel saavad siiski osaleda oma puhtust tõestavad Venemaa sportlased, kes peavad seda tegema neutraalse lipu all. 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpial osales selliseid sportlasi 168. Kergejõustiku tiitlivõistlustel pole venelased oma lipu all võistelda saanud alates 2015. aastast.