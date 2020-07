Venemaa dopingusüsteemi vilepuhuja Rodtšenkov: venelased tuleb Tokyo olümpialt eemale hoida

Idanaabrite kurikuulsa dopinguskandaali avalikustaja rääkis uudisteagentuurile BBC Sport, et hoolimata rahvusvaheliste organisatsioonide sanktsioonidest, pole riik sellest õppust võtnud.

WADA on varasemalt kinnitanud, et Venemaa sportlased, kes tõestavad oma ausust, võivad Jaapanis võistelda neutraalse lipu all.

Rodtšenkov rääkis hiljutises intervjuus, et see oleks viga. “Keeld peaks olema täielik, igasuguste eranditeta,” rääkis mees.

“Sama personal, kes smuugeldas ja vahetas dopinguproove Venemaa 2014. aasta taliolümpial, võltsivad tänapäevalgi kõiki dokumente,” avaldas vilepuhuja.

Venemaa on korduvalt eitanud igasuguseid süüdistusi lisades, et neile tehakse ülekohut, mis on poliitiliselt motiveeritud.