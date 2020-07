"Leidub inimesi, kes sooviksid mind selles ametis mitte näha. Kui need, kes otsuseid teevad, kõrvaldavad mind põhjuseta, järgnevad sellele rahvusvahelised sanktsioonid. Teine võimalus on mulle pinda käia, et ma ametist loobuksin. Ma ei tee seda. Kolmas võimalus on see, et ma suren. Olen juba piisavalt kahtlaseid surmi näinud," rääkis Ganus Soome rahvusringhäälingule.

56-aastane Ganus usub, et teda võidakse mõrvata ja venelane on selleks valmistunud.

"Olen lasknud enda verd hoiule panna. Kui minuga midagi juhtub, on võimalik näha verepildi muutumist," selgitas ta.

Ganus sai RUSADA juhiks 2017. aastal.