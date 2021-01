Vankumatu usk hakkab murduma? Jaapani minister: Tokyo olümpiaga võib minna nii ja naa

Delfi Sport RUS

Olümpiarõngad Tokyos. Foto: REUTERS/SCANPIX

Tänavu suvel peaksid Tokyos toimuma olümpiamängud, kuid suurvõistluse tulevik on endiselt ebaselge. Jaapani haldus- ja regulatiivreformi minister Taro Kono andis märku, et õhus on võimalus, et OM jäetakse ära.