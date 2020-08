Valgevene sportlased kahel pool rindejoont. Kes on Lukašenka poolt, kes vastu? „Riietusruumis olete kõvad revolutsionäärid, nüüd vaikite või lakute valitsuse tagumikku!”

Niisuguste sõnadega kehutas Minski Krumkatši vutiklubi väravavaht Javgen Kostjukevitš juba enne presidendivalimisi teisi sportlasi julgemalt sõna võtma. Nüüd on riigis puhkenud rahutused, sest president Aljaksandr Lukašenkat kahtlustatakse tulemuste räiges võltsimises. „Samal ajal kui kogu riik on tänavatel ja avaldab toimuva vastu meelt, on 99% spordirahvast vait või lakub valitsuse tagumikku! Riietusruumis olete kõik kõvad reformijad ja revolutsionäärid, toetage nüüd inimesi, kes teevad pidevalt ohverdusi, mida teie vaikides pealt vaatate. Kui otsustad niisamuti suletud silmadega istuda, siis ära kurda elu üle, oled selle ise endale valinud.”

Hirm on visa kaduma. Päev-päevalt tuleb siiski üha enam sportlasi kapist välja ja võtab sõna. Tõtt-öelda avaldab rahvas neile tugevat survet. Näiteks sotsiaalmeedias survestatakse endist vutistaari Aljaksandr Hlebi sõna võtma, pigem Lukašenka leeri kuuluva vasaraheite minevikutähe Vadim Devjatovski nimi on ähvardatud häbitahvlile panna ja siiani suhteliselt ettevaatlikult esinenud legendaarsele laskesuusatajale Darja Domratšavale hõõrutakse nina alla KGB-ga seotud minevikku. „Miks te kõik olete siiani vaikinud?!” nõutakse neilt aru.