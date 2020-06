Urmas Sõõrumaa: kaitseväe spordirühma kaotamine on uskumatu

„See on uskumatu. Just räägitakse, et ühiskond ja sõjavägi oleks sünonüümid, aga nüüd... Eesti riigi kaitse põhineb ju reservväel, aga kui vaadata uuringuid, on reservvägi ehk meie ühiskond haige. Selle tervendamisse tuleks panustada, mitte rebida sidemeid katki.”

Sõõrumaa sõnul peaks olema kaitseväel ja Eesti rahval uhke tunne, kui Heiki Nabi naaseb sõjaväelaste maailmamängudelt medaliga, aga millegipärast ei soovi meie sõjaväejuhid seda hinnata.

„Küll EOK tuleb töö kaotanud sportlastele appi, aga spordirühma kaotamine on plekk eelkõige kaitseväe mainele,” sõnas Sõõrumaa. „Loodetavasti on see kõik ajutine, sest mina seisan endiselt selle eest, et kaitsevägi oleks uhke Eesti rahva ja Eesti rahvas kaitseväe üle.”

