Urmas Sõõrumaa: EOK täitevkomitees on palju poliitikuid, et riigilt raha saada

"Minu ambitsioonikas plaan panna alus sellele, et järgmise 10-15 aasta jooksul tuleks 100 miljonit eurot täiendavat raha kogu spordimaastikule juurde, nõudis ka minu käest seda, et ma mõtlen selle strateegiataktika peale, kuidas see saaks tulla," sõnas Sõõrumaa Kuku raadio saates "Nädala tegija", miks ta valis EOK täitevkomiteesse nii palju poliitikuid, kirjutab ERR Sport.

Ta sõnas, et ühiskonnas saab programm teoks nii, et see tehakse läbi edukalt toimivate komisjonide arusaadavaks valitsejale. Tal on valitsuse liikmetele võimalus seda teemat rääkimas käia, kuid ühest inimesest jääb väheks. "Kui sama asja teevad kümned ja kümned inimesed ja toetavad veel spordimaastikul tuhanded, siis on see kõik võimalik," ütles EOK president.

Sõõrumaa lisas, et tal on lootus ja usk nendesse inimestesse, keda ta täitevkomiteesse valis.

"Kui me vaatame tervisenäitajaid, siis see, kuhu Eesti riik on oma 29 aasta jooksul jõudnud, on imekspandav tegelikult maailmamõistes, aga tervisenäitajad on täpselt samad kui 1990. aastate alguses. Järelikult midagi on vaja tõesti kardianaalselt muuta, sest nii Eesti riik ei ole üldse jätkusuutlik." lisas Sõõrumaa.