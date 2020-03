Urmas Sõõrumaa: Eesti spordimajandus vajab riigi kriisiabi, sport tagab rahva tervise

„Eesti spordikorraldus, mis viimase 5 aasta jooksul on väga hästi paika loksunud, on kestvas kriisis saanud üüratu tagasilöögi,“ selgitas Sõõrumaa. „Spordiklubid on kinni, treenerid istuvad kodus, perspektiiv on kõhedust tekitav. Sport kui majandusharu, mis mullu moodustas 280 miljoni euroga ca 1% Eesti SKPst, kahaneb sellel aasta märkimisväärselt ning selle taastamine on tulevikus vaevaline, kuigi hädavajalik. Me ei tohi kergekäeliselt lasta laguneda sellel, mille ülesehitamiseks me niivõrd palju vaeva oleme näinud.“

„Kõige keerulisem on toiminud elukorralduse lagunemise järel selle kokku lappimine,“ märkis Sõõrumaa. „Seepärast ei tohi kriisiolukorras tegutseda uisapäisa, vaid tuleb tagada riigi pikaajaline terviktoimimine, mille üks kandvamaid rolle on spordil, inimeste vaimse ja füüsilise tervise tagamisel, inimeste sisemise tasakaalu loomisel ühiskondlikuks tervikuks. Mõistetavalt on esmatähtis terviseriskide maandamine täna, kuid selle töö üks ja väga oluline osa on riskide maandamine tulevikuks, rahva elujõu ja püsimajäämise pikaajaline kindlustamine.“

„Eesti spordimajandus vajab riigi kriisiabi, milleta ta langeb väga pikaks asjaks rivist välja,“ selgitas Sõõrumaa. „Eriolukorra möödumisel ei taastu kõik valdkonnad hetkega, mõned spordiklubid ei ela majanduslangust üle. Praegused meetmed kõiki klubisid ja treenereid ei aita. Inimesi, kes on pühendunud Eesti rahvatervise edendamisele, tuleb tänastes oludes hoida erakordselt hoolega. Mitte ainult klubide, vaid ka riigi poolt.“

„Lisaks tervisele on väga tähtis ka spordiklubide majanduslik kriisi üleelamine,“ Urmas Sõõrumaa. „Riik sai maksudena tagasi 37 miljonit eurot. Riik panustab sporti palju, kuid saab väga palju rohkem tagasi. Mitte ainult raha, vaid vaimselt ja füüsiliselt terve rahva, kelle elujõud ja kestlikkus on Eesti Vabariigi eksisteerimise ainuke mõte.“

Spordiklubide maksulaekumised riigile on nelja aastaga ligi kahekordistunud – kui 2015. aastal moodustasid need 20 miljonit eurot, siis 2019. aastal juba 37 miljonit eurot, mis valdavalt olid tööjõumaksud. Spordiorganisatsioonidest on saanud palju paremad tööandjad. Avaliku sektori antud toetused sporti tulevad riigile suuremas mahus tagasi. Kui riik toetab treenereid 2020. aastal 7,3 miljoni euroga, siis maksulaekumine riigikassasse on tööjõumaksude näol üle 11,5 miljoni euro, mis on näide sellest, et riigi toetused on majanduslikult õigustatud.