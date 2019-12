Rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) otsustas Venemaa neljaks aastaks rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldada, sest seal on organiseeritult dopingut tarvitatud. Samuti ei tohi Venemaal korraldada rahvusvahelisi võistlusi, Venemaa kodanikud ei või juhtida rahvusvahelisi alaliite ega selle spordiametnikud viibida suurvõistlustel. Selline on reegel. Tegelikkuses on asjad pisut teistmoodi.