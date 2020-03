Tõnu Tõniste: minust saab järgmine EOK president

Tõnu Tõniste sõnul on ta nelja aasta jooksul EOK asepresidendina teinud tööd aktiivselt ja hingega, kuid sellel ametikohal on teatud piirangud ees. Kogu Eesti sporti saab arendada ja edasi viia presidendi ametikohalt, mida Tõniste tänavu ka püüdma läheb.

Tema hinnangul on Urmas Sõõrumaa valimislubadustena kõlanutest üht-teist täitmata jäänud. Näiteks on Tõniste sõnul sporti lubatust vähem sponsorrahasid liikunud ja üleüldse rahastus oodatust väiksemaks jäänud. Samuti pole harrastajate arv piisavalt suurenenud.

“Sõõrumaa on tuntud ja edukas ärimees, tal on omad ideed, kust raha sporti juurde tuua. Minu nägemuses vajab sport tugevat maineparandust, mõned ärimehed oleksid valmis panustama, kui olukord puhtamaks läheks,” ütles Tõniste ja sõnas, et tema eesmärgiks on riigi rahastust oluliselt suurendada.

Asepresidendi sõnul on dopinguskandaal Eesti spordi mainet tugevalt rikkunud. “Arvan, et me ei tohi pead liiva alla peita ja asju unustada. Dopingu teemaga on järjest mitmeid vigu tehtud. Probleemide ilmnemisel oleks pidanud selgete sõnumite ja seisukohtadega välja tulema.”

Sõõrumaa poolt eelmises podcastis välja käidud ideega, et aasta sportlase valimise peaks andma rahvale, Tõniste täielikult ei nõustu. “Rahva hääl peaks rohkem kostma, sest see on siiski showbusiness,” ütles ta. Teisalt on Tõniste sõnul oluline spetsialistide arvamus, seega oleks vaja proportsioonid üle vaadata, kuid praegune põhimõte peaks jääma.