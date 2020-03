Tõnu Tõniste ja Gerd Kanter paluvad EOK presidendivalimiste edasilükkamist eriolukorra lõppemiseni

Täna peaks meie prioriteetide seas olema meil kõigil vaid üks selge eesmärk – hoida tervist ja tagada meie kõigi heaolu sellel keerulisel ajal. Meil tuleb keskenduda sellele, mis on just nüüd ja praegu oluline ning ka spordi vaatenurgast peaks see oluline olema meie ühiskonna ja inimeste toetamine. Meie sportlastel on kindlasti palju ideid ja näpunäiteid, mida jagada tänases olukorras hakkama saamiseks, vaimu ja meele erksana hoidmiseks läbi füüsilise tegevuse ja liikumise. Paljud treenerid on kiiresti kohanenud ja teinud oma trennid e-kanalites rohkematele inimestele kättesaadavaks. Kasutagem seda võimalust näitamaks meie ühiskonnale, kui oluline roll on spordil meie igapäevaelus ja kes teab - ehk on selle kriisi tulemuseks ka suurem huvi mõne spordiala vastu tulevikus?

Kui praegu on õige aeg spordi vaimsuse kasvatamiseks meie Eestis ja üksteise toetamiseks, siis see, milleks praegu ehk ei ole kõige õigem aeg, on Eesti spordi järgmiste aastate juhtimise üle otsustamine. Eesti spordi juhtimise tuleviku küsimus on sedavõrd oluline, et seda ei tuleks praegustes oludes teha kiirustades ja põhjalikult sel teemal diskuteerimata.

Leiame, et praegusel hetkel oleks kõige õigem otsus lükata EOK presidendi valimised edasi aega, mil meil on võimalik taas avalikke arutelusid pidada, oma seisukohti ja tegevusplaane selgitada, et teil, otsuse tegijatel, oleks võimalikult palju adekvaatset infot enne selle Eesti spordi tulevikku määrava otsuse tegemist.

Viimane valimiste voor näitas, et paljud teist ei ole ehk veel jõudnud oma otsust põhjalikult kaaluda ning otsusele jõuda – ehk seda ka põhjusel, et meil kõigil on tähelepanu EOK presidendi valmistest suurematel ja olulisematel, elulistel teemadel.

Valimiste edasi lükkamine aitaks meil kõigil veenduda, et otsus on tehtud õigel ajal piisavalt informeeritult ja kaalutletult, mitte selle pealt, kes praegusel hetkel rohkem võimu omab, mõjutusvahendeid või raha oma valimiskampaaniasse kaasab või suuremaid lubadusi annab.

Kahjuks pole täna see aeg, millal saame avalikke arutelusid sel teemal pidada ja otsustajate küsimustele silmast silma vastata. See aeg tuleb. Kui valgus tunneli lõpus on paistmas, normaalne elurütm taastumas, siis on kindlasti taas õige aeg algatada arutelud tuleviku teemal ning teha otsused EOK juhtimise üle järgnevateks aastateks.

Loodame siiralt, et austatud Täitevkomitee liikmed kaaluvad meie ettepanekut EOK presidendivalimised edasi lükata kuni eriolukorra lõppemiseni."