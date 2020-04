Tokyo olümpiamängude korraldajad hoiatasid, et spordipidu ei pruugi toimuda ka 2021. aastal

"Ma arvan, et keegi ei suuda öelda, kas koroonaviirust on võimalik järgmiseks juuliks kontrolli alla saada või mitte. Me ei suuda sellele vastust anda," vastas Muto pressikonverentsil küsimusele, kas ta saab garanteerida, et 2021. mängud toimuvad.

"Alternatiivide peal on veel vara mõelda. Peame pingutama ja tegema kõik selleks, et inimkond suudaks koroonaviiruse kriisi ületada. Peame koguma kokku kogu tehnoloogia ja tarkuse, et välja töötada ravi ja vaktsiin," lisas Muto uudisteagentuur Reutersi vahendusel.

Esialgu 2020. aasta suvel toimuma pidanud Tokyo olümpia lükati koroonakriisi tõttu edasi 2021. aastale, uuteks toimumiskuupäevadeks määrati 23. juuli - 8. august.

Jaapanis on olnud ligi 5000 ametlikku koroonaviiruse juhtumit, surnud on on 100 inimest. Kui märtsi alguses ja keskel paistis, et Jaapan on viiruse leviku enam-vähem kontrolli alla saanud, siis selle nädala alguses kuulutas peaminister Shinzo Abe Tokyos ja kuues prefektuuris välja eriolukorra.