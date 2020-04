Tokyo olümpia on sundseisus: mängud toimuvad kas 2021. aastal või jäetakse hoopis ära

ROK ja Jaapani valitsus leppisid märtsi lõpus kokku, et koroonaviiruse kriisi tõttu toimuvad Tokyo suvemängud 2020. aasta asemel 2021. aasta juulis ja augustis.

Paar päeva tagasi teatas mängude korralduskomitee tegevjuht Toshiro Muto, et ta ei saa garanteerida, et 2021. aastal on võimalik olümpiat korraldada.

"Ma arvan, et keegi ei suuda öelda, kas koroonaviirust on võimalik järgmiseks juuliks kontrolli alla saada või mitte. Me ei suuda sellele vastust anda," rääkis Muto.

Bachi sõnul on ROK ja korraldajad sundseisus - 2022. aasta peale ei saa Tokyo olümpiat lükata.

"Meie Jaapani partnerid ja peaminister Shinzo Abe tegid mulle vägagi selgeks, et kõige hilisem aeg, kuhu mänge lükata saab, on järgmise aasta suvi. Hilisema ajaga ei saaks Jaapan hakkama. Kõrvaltvaatajatel on ehk raske ette kujutada, kui suur projekt see riigile on ja millised kohustused sellega kaasnevad," rääkis Bach.

"Kõigepealt tuleb kindlaks teha, et olümpiaküla on võimalik kasutada ja sama kehtib ka kõigi spordirajatiste kohta. Tuhanded inimesed peavad mängude nimel aasta võrra rohkem töötama. Olümpiat pole võimalik määramata ajaks edasi lükata, see pole tennise- või jalgpalliturniir," lisas ta.

Kui koroonaviirus saadakse kontrolli alla, peetakse Tokyo olümpia 2021. aasta 23. juulist 8. augustini.