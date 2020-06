Tokyo elanikud on pöördunud olümpiamängude vastu

Tokyo olümpia pidi toimuma tänavu, aga koroonakriisi tõttu lükati spordipidu 2021. aastale.

1030 küsitletutest arvas 51,7 protsenti, et olümpia tuleks kas ära jätta või uuesti edasi lükata. Rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach ja mängude korraldajad on korduvalt öelnud, et rohkem olümpiat edasi lükata pole võimalik.

46,3 protsenti vastanutest toetas olümpia korraldamist 2021. aastal. Neist 31,1 protsenti arvasid, et mängud peaksid toimuma vähendatud kujul. 15,2 protsenti vastanuid toetas olümpia toimumist täismahus.

Tokyo olümpia peaks toimuma 2021. aasta 23. juulist 8. augustini.