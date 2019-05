Tilliga või tillita? Naiste seas võib olümpiavõitjaks tulla ka tilliga

Mõni aeg tagasi küttis spordimaailmas kirgi Caster Semenya juhtum. Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) nõudis LAV meheliku kehaga keskmaajooksjalt, et too alandaks ravimitega testosteroonitaset viie nanomoolini liitri kohta.

Semenya deklareeris, et ta on naine ega kavatse mingit taset alandada. Algasid vaidlused küsimuses: kas see on õrnemast soost rivaalide vastu õiglane, kui Semenya testosteroonitase on nende omast kõrgem?

Paraku on Semenya juhtum tühine paljude teiste kõrval, kus naised on sunnitud võistlema sugu vahetanud meestega. Tõsi, need skandaalid ei ole maailma meediasse imbunud, sest enamasti pole meesnaisi (või naismehi) seni tipptasemele jõudnud – peale uusmeremaalase Laurel Hubbardi, kes võitis mullusel tõstmise MM-il pronksmedali.