The Times: Tokyo olümpiamängud jäetakse sel suvel ära. Korraldajad: see ei vasta tõele

The Timesi teatel on Jaapani valitsus otsustanud, et sel suvel ei saa Tokyos olümpiamänge koroonapandeemia tõttu pidada. Väidetavalt loodetakse suurvõistluse korraldusõigus teenida aastaks 2032. Teatavasti on 2024. aasta olümpiamängude korraldamine usaldatud Pariisile ja 2028. aasta oma Los Angelesile.

"Keegi ei taha seda välja öelda, kuid konsensus on, et mänguda korraldamine on liiga keeruline," rääkis anonüümseks jäänud Jaapani valitsuskoalitsiooni liige The Timesile. "Isiklikult ma ei usu, et mängud toimuvad."

Nii Jaapani valitsus, korralduskomitee liikmed kui ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach teatasid aga artikli järel, et olümpiamängudeks valmistutakse plaanipäraselt edasi. "Praeguse seisuga pole ühtegi põhjust uskuda, et olümpiamängud ei alga Tokyo olümpiastaadionil 23. juulil," kuulutas Bach portaali Kyodo vahendusel enesekindlalt.

Jaapani tipp-poliitik Manabu Sakai lükkas Reutersi vahendusel The Timesi väited ümber. "Väga pettumustvalmistav on näha, et The Times kirjutab tabloidilikku lugu ebausaldusväärse allikaga," lisas üks olümpiamängudega seotud inimene Reutersile. "Valitsus on täielikult pühendunud olümpiamängude turvalisele läbiviimisele."

Ka Austraalia ja USA olümpiakomiteed lisasid, et jätkavad planeeritud kujul suurvõistluseks ettevalmistumist. "Paraku pean adresseerima põhjendamatuid kuulujutte Tokyo olümpiamängude ärajäämisest. Sellised kuulujutud tekitavad sportlaste seas ainult rohkem ärevust," sõnas Austraalia olümpiakomitee tegevjuht Matt Carroll.

Tokyos oli neljapäevase seisuga juba üheksal päeval järjest tuvastatud üle 1000 uue koroonajuhtumi. Jaanuari esimeses pooles püstitati Tokyos ka negatiivne rekord, kui ühe päeva jooskul tuvastati üle 2400 uue koroonapositiivse.

Tokyo olümpiamängud on ajanud Jaapanis inimesed kahte leeri. Hiljuti Jaapanis tehtud rahvahääletusel arvas koguni 80% vastanutest, et Tokyo olümpia tuleks edasi lükata või ära jätta.

Tokyo suveolümpiamängud peetakse hetkeseisuga 23. juulist 8. augustini.