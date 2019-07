Teadlased nõuavad, et spinatis leiduv aine kuuluks dopinguainete nimekirja

Uuringu põhjal kasvas lihasmass märkimisväärselt kiiremini just neil inimestel, kes ekdüsterooni manustasid. Ühe osalenud teadlase Maria Parri sõnul oodati sooritusvõime tõusu, kuid ei arvatud, et see nii suur on.

"Soovitame WADA-l lisada see aine dopinguainete nimekirja. Arvame, et kui see tõstab sooritusvõimet, siis tuleks ebaaus eelis likvideerida," lisas Parr.

WADA ei ole selles küsimuses oma seisukohta avaldanud, kuid kindel on see, et pelgalt selle uuringu põhjal ekdüsterooni keelatud ainete nimekirja ei lisata.

Loe täispikka artiklit Spordipartner.ee lehelt!