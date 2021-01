Taavi Kotka Annuse skandaalist: kui ERRil ei ole tõendeid, on laimamisega mindud üle piiri

"Mnjah, olen Sõõrumaaga ühel meelel. Kui ERRil ei ole tõendeid, et Toomas Annus toetas teadlikult dopingut, siis on mindud laimamisega üle piiri," kirjutas Kotka sotsiaalmeedias, kommenteerides Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa tänast arvamusavaldust.

"Küsimus ei ole vaid Toomas Annuses, vaid sponsorluses üldisemalt. Kas keegi julgeb veel enam sporti toetada? Mina ei julge, sest juhul kui sportlased mängivad ebaausat mängu, siis Pealtnägija ja ERRi loogika järgi on süüdi sponsor. ERR - too tõendid lagedale ja me saame edasi minna, või võta vastutus selles osas, et tahtsid vaid klikke müüa," lisas ta.

Merko suuromanik Toomas Annus teatas eile, et tema isiklikult ning tema ettevõtted Merko ja Kapitel lõpetavad Eestis võistlusspordi toetamise, sest rahvusringhäälingus seostati teda Eesti suusatamise dopinguskandaaliga.

"Pealtnägija" saatejuhi Mihkel Kärmase sõnul tugines nende toimetus kohtumaterjalidele.

""Pealtnägija" toimetus tugines kõnealust lugu tehes Mati Alaveri kohtutoimiku materjalidele, kus näeme selgelt, et Toomas Annuse sponsorraha kasutati dopinguskeemis. Meil puuduvad andmed ja me ei ütle saates kuidagi, et ettevõtja Toomas Annus oli teadlik dopingu tarvitamisest," kommenteeris Kärmas.

"Samas tekitab selline rahade käitlemine väljapool tavapäraseid kanaleid küsimusi, mida ajakirjanikena ka härra Annuselt küsisime ja tema seisukohad saates avaldasime. Annuse selgitus kõlab kõnealuses loos nii telefonikõnes kui ka läbi meile saadetud sõnumite. Meil on väga kahju, kui Toomas Annus loobub dopingupatuste sportlaste tõttu laiemalt võistlusspordi toetamisest, aga see on tema valik ega ole kuidagi meie toimetuse mõjutada," lisas Kärmas.

