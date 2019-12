Spordijurist kritiseerib põhjanaabrite seadusandlust: Soome on veredopingu kasutamise paradiis

Soome tippspordis pole teada ühtegi veredopingu juhtumit, kuid Rauste ei usu, et vastupidavusaladel suurt eelist andev pettus oleks Soomes tundmatu.

"Soome on paljude teiste riikide kombel kaugel veredopingu vastase võitluse esirinnast. Oma verega manipuleerimist on väga keeruline, kui mitte öelda võimatu avastada traditsiooniliste dopinguproovide abil. Praegu ei ole võimalik ühe dopinguanalüüsiga veredopingu tarvitamist kindlaks teha," kirjutab Rauste Soome meedias.

Tunnustatud spordijurist juhib tähelepanu asjaolule, et kasutusel olev bioloogiliste- ehk verepasside süsteem annab võimaluse verega manipuleerida ka riskivabalt.

Rauste leiab, et veredopingu kasutamist saab tõhusalt avastada vaid riikides, kus kontroll selle üle on pandud seadustega uurimisorganitele. Sel juhul saab riiklik antidopinguamet olla teavitaja rollis ning politseile taotluse teha, et kahtlusaluse sportlase kodu läbi otsitaks ning alustataks põhjaliku uurimisega.

Rauste sõnul pole Soome antidopinguagentuuril selliseid volitusi, samas kui näiteks Austrias, Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias käsitletakse veredopingu kasutamist kriminaalkuriteona.

"Täiesti õigustatud on küsida, kas Soome tahab jätkata veretankimise paradiisina, kus veredopingut on ohutu kasutada, sest vahelejäämise oht on imeväike," küsib Rauste.

"Näiteks meie rahvuskoondise suusataja, kes kasutab olümpiamängudel veredopingut ja saab sellega konkurentide ees eelise, petab sponsoreid ja miljoneid televaatajaid, pole meie seaduste järgi kuriteos süüdi," lisab Rauste.