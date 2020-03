Sõõrumaa või Tõniste? Spordialaliidud ei kipu oma eelistusi selgitama, valikut põhjendas neli liitu

Rauno Parras (Eesti Jäähoki Liidu president): "Oleme spordirahvas. Peame lugu ausast konkurentsist ja EOK presidendi ametikohale peab samuti olema aus konkurents. Tõnu Tõniste on end praeguse EOK asepresidendina tõestanud spordimaailmas kompetentse ja kogenud juhina. Viimase nelja aastaga on Tõnu Tõniste EOK juures silmapaistvalt rakendanud oma pikaajalist juhtimiskogemust ja spordivaldkonna teadmisi. Varasem seotus spordialaliitude ja -ühendustega ning endise tippsportlase mõõde on aidanud mõista Eesti spordi erinevaid tahke ning vajadusi. Tema vaated ja tulevikunägemus Eesti spordi arengu osas ja ka toetus Eesti Hoki programmile kõnetasid meid. Tõniste on Eesti olümpiamedalist, kes koos vennaga on kahelt olümpialt võidetud medalitega pälvinud Eesti rahva austuse. Tõniste kandidatuuri EOK presidendi ametikohale toetasid ka meie teised olümpiavõitjad ja -medalistid - Erki Nool, Gerd Kanter, Jüri Jaanson. Leiame, et Tõniste võiks endise olümpiasangarina juhtida EOK presidendina meie tänast spordirahvast. Ametis oleva EOK presidendiga kohtusime alaliiduna viimati 4 aastat tagasi enne eelmisi EOK presidendi valimisi. Tema uut programmi me seetõttu ei tea."

Allar Hint (Eesti Tennise Liidu peasekretär): Leiame, et Tõnu Tõniste oma teadmiste ja kogemustega tippspordist, ärist ja ka saavutussportlase lapsevanemana on hea kombinatsioon EOK presidendina. Toetame tema mõtteid noorsportlaste toetamisest ja team Estoniast ning näeme tulevikus suuremaid võimalusi kaasata Eesti sporti rohkem sponsorlusraha, läbi mille oleks ka alaliidud paremini toetatud."

URMAS SÕÕRUMAA TOETAJAD:

Jaanika Kaljola (Eesti Maadlusliidu peasekretär): "Kuna maadlusliidul on olemas täna olümpiasportlased, siis meie jaoks on väga oluline Team Estonia teke ning sealt saadav toetus meie sportlastele. Urmas Sõõrumaa ideed ja algatused on suunatud kindlasti parema tuleviku eesmärgil ning 4 aastat on liiga lühike aeg, et kõik head ideed saaksid realiseeritud. Sellest lähtuvalt otsustasime toetada ka järgmised 4 aastat Urmas Sõõrumaad."

Madis Iganõmm (Eesti Treenerite Liidu juhatuse liige): "Meie otsustasime juhatuses häältega 4:2 Sõõrumaa kasuks. Kõigil juhatuse liikmetel olid juba varem kandidaatide seisukohad teada ning kodutöö selles osas tehtud. Me mingit süvendatud arutelu enam ei teinud, sest see oleks olnud mõjutustegevus. Kandidaadid on tuntud inimesed ning nad võtsid meiega ka ühendust ja tutvustasid oma mõtteid. Mõlemad kandidaadid olid ka eelnevalt esinenud, oma seisukohti tutvustanud ja arvamusi avaldanud ning sellest lähtuvalt tuli ka otsus."