Sõõrumaa Tõnistest: kaotada kaks korda järjest ja tulla kolmandat korda kandideerima - jätab nats mageda maigu

"Eks ta natuke üllatav, et minu asetäitja, kes ei ole neli aastat tulnud minu juurde ja öelnud, et midagi võiks oluliselt teistmoodi olla, äkki nüüd valimiste künnisel leidis seina, millelt välja paista. Hakata mind kritiseerima," kommenteeris Sõõrumaa "Vikerhommikus".

"Ma ei tea, kus ta need hinnangud võtab, aga ma arvan, et ta on sundseisus - millegiga pead ju silma paistma, kui tahad kandideerida," jätkas Sõõrumaa. "See, mis puudutab raha - tõepoolest soovisin rohkem raha saada, eelkõige erasektorist. Aga see, et olümpiakomitee jagatavad rahad on üle kahe korra suurenenud viimase nelja aasta jooksul - sellist hüpet ei ole kogu ajaloos olnud - nii et mina ei tea, kus ta need numbrid võttis."

Tõniste otsus presidendiks kandideerida teda ei üllatanud. "Ma küll keelitasin Tõnu, et oota neli aastat ära. Ma tean, et ta unistab sellest, aga kaotada kaks korda järjest ja tulla kolmandat korda kandideerima - jätab nats mageda maigu. Aga Tõnu mõtles paar päeva ja arvas, et tal on piisavalt toetust."