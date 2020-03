Sõõrumaa toetushäälte arv kasvas tehnilistel põhjustel veelgi. Tõniste veel kaotust tunnistada ei taha

"Aus vastus on, et muidugi olen natuke pettunud. Enda häälte hulka ma pigem teadsin. Lootsin 20 ja natuke peale. Tuleb tunnustada Urmast, kes tegi kriisiolukorda eirates kampaaniat viimse kellani välja ja nõudis need hääled välja," ütles Tõniste Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Ma näen, et inimestel ja alaliitudel on praegu muud mured. Neil oli tänases olukorras keeruline juhatus kokku ajada, et toetushäälte teemat arutada. Kes on välismaal, kes pagenduses, kes karantiinis... Kõigil on hoopis muud tegemised. Mõistan, et paljud ei suuda praegu presidendivalimistesse süveneda ja kohatu oleks neilt seda ka nõuda. Valitseval presidendil ja suurel ärimehel oli siinkohal eelis ja suuremad võimalused alaliitude poolehoidu saada."

Endine purjetaja ja praegune EOK asepresident usub, et salajane hääletus võib tuua hoopis teistsuguse tulemuse. "Saime ikkagi alles kvalifikatsioonetapist üle. Loodan, et õiged valimised ning debatid-arutelud EOK tuleviku üle alles algavad. Arvan, et see pole veel kaugeltki läbi. Need olid alles toetushääled selleks, et kandideerida saaks, aga nagu nelja aasta tagune aeg näitas, võib siin veel palju muutusi tulla," lausus Tõniste. "Mõni ei oska või ei taha "ei" öelda. Nad ei taha seda pahameelt oma õlule. Salajasel hääletusel ollakse tavaliselt julgemad."

Valimised tuleks edasi lükata

Tõniste on seda meelt, et praeguses eriolukorras tuleks EOK presidendivalimised edasi lükata. Valimiste toimumise kuupäev kinnitatakse 6. aprillil toimuva EOK täitevkomitee korralisel koosolekul.