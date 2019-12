Sõõrumaa tahab EOK presidendi kohal jätkata. Kellega ta konkureerima hakkab?

Mäletatavasti valiti Sõõrumaa 2016. aastal EOK presidendiks väga napilt, ta edestas konkursil tänast Eesti peaministrit Jüri Ratast vaid ühe häälega. Lisaks Sõõrumaale on oma kandideerimisest teada andnud Jaanus Kriisk. Uued valimised toimuvad 15. aprillil. Kindlasti ei piirdu konkurss vaid kahe mehega, kuid ametlikult teiste kohta esialgu infot ei ole. Kuluaarides on võimalikest kandidaatidest rääkides mainitud veel praeguse asepresidendi Tõnu Tõniste, Gerd Kanteri nimesid, ka Erki Nool võiks olla üks variant, aga esialgu on need vaid spekulatsioonid. Samas Tõniste kandideerimine oleks väga loogiline ja Kanterit oodati konkursile juba eelmine kord.

Liitun