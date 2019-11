Sõõrumaa kiidab valitsuse otsust: see aitab kindlamalt seista puhta spordi eest

Valitsusest Riigikokku edasiseks arutamiseks saadetud eelnõuga korrastatakse muuhulgas sportlaste tasustamist ja töösuhteid ning täiendatakse karistusseadustikku dopinguga seotud süütegude osas.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tervitas valitsuse otsust kiita spordiseaduse muutmise eelnõu heaks.“See eelnõu toob spordi jaoks kaasa palju kauaoodatud muutusi. Maailm meie ümber muutub ja ka spordimaastik vajab, et riik vaataks seadused aegajalt üle ja aitaks uuendamise ja täiendamisega kaasa sellele, et meie sport oleks puhas, süsteem selge ja jätkusuutlik,“ ütles Sõõrumaa.

Üks suuremaid muutusi on eelnõus karistusseadustikku lisatav säte, mille kohaselt dopinguna käsitatava aine või meetodi määramise, kasutamisele kallutamise, üleandmise või kasutamisel abistamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

„See muutus on just see, mida EOK ja Eesti spordikogukond on soovinud. Doping on petmine, millel on sügavad tagajärjed dopingutarvitajale, tema kaaskonnale, kogu spordile ja ühiskonnale laiemalt. Dopingu tarvitamise abistamine või sellele teele suunamine on kurjus ja alatus sportlase, aga ka kogu spordi vastu. Seaduse muudatus aitaks üheskoos kindlamalt seista puhta spordi eest,“ ütles Sõõrumaa.