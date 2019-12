Soome dopingutreener: NBA ja NHL-i mängijad tuleks olümpialt välja visata

"Kõik spordialad, kus WADA standardeid ei täideta, tuleks olümpialt välja visata. Me ei saa tolereerida, et olümpiamängude kõige kuulsamad sportlased tulevad liigadest, kus on teised antidopingureeglid," viitas Kyrö Ilta-Sanomati intervjuus korvpalliliiga NBA ja jäähokiliiga NHL-i palluritele.

"Mul ei ole NBA või NHL-i vastu midagi. Tegemist on liigadega, kus mängitakse omade reeglite järgi. Aga sellest teemast vaadatakse mööda. Ei tohi nii olla, et Venemaa saab võistluskeelu, aga palju suurema probleemi ees pigistatakse silm kinni," lisas ta.

Endine Soome murdmaasuusakoondise peatreener läks usutluse lõpus isegi nii kaugele, et tema arust peaksid olümpiamängudelt kõrvale jääma ka Soome jäähokiliiga mängijad, sest Soome liigal on koostöölepe NHL-iga.

"Jah, see oleks õige mõte," ütles ta.