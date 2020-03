Siim Sukles: Eesti olümpiakomitee mingit avaldust tegema ei hakka

Eile õhtul ütles rahvusvaheline olümpiakomitee, et nad võtavad neli nädalat mõtlemisaega ja siis otsustavad, mis saab Tokyo mängudest. Kanada olümpiakomitee on teatanud juba ametlikult, et nemad sel aastal kindlasti olümpiale ei lähe.

"Praegusel hetkel me sellist statement'i ei ole teinud ja ei hakkagi kindlasti tegema," ütles Sukles.

"Loomulikult on nii meile kui ka rahvusvahelisele olümpiakomiteele kõige tähtsam sportlaste tervis. Kui on aru saada, et on mingigi risk, et meie sportlasega võib midagi juhtuda, siis kindlasti peab ka Eesti olümpiakomitee võtma natuke radikaalsemad otsused. Aga ma arvan, et meie ei pea seda tegema. Ma arvan, et rahvusvaheline olümpiakomitee teeb targa ja õiglase otsuse juba nelja nädala pärast," usub Sukles.