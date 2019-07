Sihtasutus Noored Olümpiale jagas tulevikulootustele stipendiumeid

“Noored olümpiale stipendium annab mulle kindla seljataguse jõudmaks tippu. Nüüdsest on mul tiim, kes usub, toetab ning, mis peamine, julgustab mind unistama suurelt”, sõnas Susannah Kaul.

Karateka Li Lirisman (21) võistleb -55kg naiste kumites ehk kahevõitluses ning karate on esimest korda olümpiaprogrammis just 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel. Li on hoolimata noorest east juba maailmaklassi tegija, kes varasemalt on olnud U18 maailmameister ja U21 Euroopa meister.

“Li Lirisman on väga suure töövõimega sportlane, kelle eneseanalüüsi võimekus ja süsteemsus annab paljudele tippudele silmad ette. Kuigi karates on Olümpiale pääsemine üliraske, siis usume, et maailma tippu jõuab see neiu küll” kommenteeris noored olümpiale kaasasutaja ja komisjoni liige Paavo Pauklin.

“Tänu Noored Olümpiale stipendiumile saan aasta enne olümpiat treenida koos maailma parimate sparring partneritega. See võimaldab mul pingutada veel rohkem, et jõuda Tokyo 2020 Olümpiale, mis on minu suur unistus” lisas Li Lirisman.

Helary Mägisalu (22) võistleb Kreeka-Rooma maadluses -60kg kaaluklassis. 2018 aastal võitis Helary Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali. Helary puhul avaldas meile muljet tema tugev eneseanalüüsi võime ja innukus ennast harida spordipsühholoogia, taastumise ja teadlikumalt treenimise osas. Usume, et Helaryl on hea meeskond ja head eeskujud, kellega see noormees võib veel kaugele jõuda”, kommenteeris komisjoni liige ja spordipsühholoog Snezana Stoljarova.

“Noored Olümpiale Stipendium tagab mulle võimaluse edasi treenida nii füüsiliselt kui ka vaimselt. See on märk sellest, et oleme õigel teel ning annab enesekindlust, et jõuda Olümpiale”, lisas Helary Mägisalu.

Stipendiumikomisjoni kuulusid olümpiavõitja Gerd Kanter, treener Tõnis Sildaru, ettevõtja Tiit Rahkema, spordimänedžer Kadri Kallas, spordipsühholoog Snežana Stoljarova ja sihtasutuse esindajana Paavo Pauklin.

Tänavu anti stipendium välja neljandat korda, eelmistel aastatel pälvisid toetuse Katrina Lehis (epeevehklemine), Reena Pärnat (vibulaskmine), Joosep Karlson (aerutamine), Anna Maria Orel (vasaraheide), Mattias Kuusik (judo) ja Kristjan Ilves (kahevõistlus). Koos 2019 aasta stipendiaatidega toetab Sihtasutus Noored Olümpiale täna paralleelslet üheksat noorsportlast. Järgmine stipendiumikonkurss toimub aasta pärast.

Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtjate Paavo Pauklini ja Valdur Jahti poolt asutatud noorte tippspordi tugisüsteem, mille eesmärgiks on aidata Eesti sporditalentidel oma unistustele lähemale jõuda ja võimaldada neil kasvada rahvuslikeks eeskujudeks nii spordis kui selle väliselt.