Selgusid uued Tokyo olümpiamängude toimumise kuupäevad

Viimastel päevadel spekuleeriti ka võimaluse üle, et olümpia toimub kevadel, kui Jaapani pealinnas pole niivõrd kuumad ja niisked olud. Kesksuve kasuks räägib puhkuste aeg - paljud kohalikud on linnast väljas ja seega on liiklus hõredam.

Algselt olid kuupäevad 2020. aasta 24. juulist 9. augustini, seega sisuliselt samad.

Paralümpiamängud peetakse Tokyos 24. augustist 5. septembrini.

Ühtlasi sai selgeks, et 2021. aasta kergejõustiku MM USA-s Eugene'is peab aasta võtta edasi lükkuma. MM-i uued kuupäevad pole veel teada.