Seksismiskandaali sattunud Tokyo olümpia korralduskomitee juhi asendajaks sai naispoliitik, kelle minevik pole samuti plekitu

Tokyo mängude eelmine juht Yoshiro Mori (83) astus eelmisel nädalal ametist tagasi seoses skandaalse väljaütlemisega naiste kohta. Seetõttu on eriti märgiline, et uus president on justnimelt õrnemast soost.

Mori rääkis veebruari alguses toimunud Jaapani olümpiakomitee juhatuse koosolekul, et naiste tõttu võib juhatuse ajakava lõhki minna.

"Peame veenduma, et kui suurendame juhatuses naiste arvu, oleks nende kõneaeg mõnevõrra piiratud, sest neil on raskusi rääkimise lõpetamisega. See on tüütu," ütles Mori.

Hashimoto on enda sõnul kohtunud juba Jaapani peaministri Yoshihide Sugaga ning on tagasi astunud olümpiaministri ametikohalt. "Ma ei kavatse jõudu säästa ning plaanin korraldada edukad Tokyo olümpiamängud," vahendab Hashimoto sõnu Inside The Games.

2019. aasta 11. septembrist alates olümpiaministri ametikohta täitnud Hashimotol on aga endalgi väike luukere kapis. 2014. aastal süüdistas Jaapani meesiluuisutaja Daisuke Takahashi teda seksuaalses ahistamises.

Ajakiri Shukan Bunshun avaldas loo koos fotodega sellest, kuidas Hashimoto ja Takashaki pärast Sotši olümpia lõputseremooniat peol tantsisid. Lugu rääkis sellest, et Hashimoto oli Takahashit mitu korda suudelnud, kuigi mees sellest keeldus.

Hashimoto ajas toona süüdistused tagasi ning ka Takahashi mänedžerid eitasid, nagu oleks iluuisutajat ahistatud.

Hashimoto palkamist Tokyo 2020 korralduskomitee juhikson teiste seas tervitanud tennisetäht Naomi Osaka, kes ütles pärast Australian Openi poolfinaali võitu Serena Williamsi üle: "Ma leian, et see on väga hea, sest sellega liigutakse edasi ja murtakse barjääre, eriti naiste jaoks. Me oleme nii paljudes asjades võrdsuse nimel pidanud võitlema. Praegugi on veel ebavõrdsust palju."

Tokyo olümpiamängud toimuvad 23. juulist 8. augustini.