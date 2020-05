Saskia Alusalu ja veel kaheksa Eesti sportlast pääsesid tähtsasse komisjoni

EOK sportlaskomisjoni koosseis 2020-2024 on:

· Gerd Kanter (kergejõustik)

· Allar Raja (sõudmine)

· Saskia Alusalu (uisutamine)

· Ott Kiivikas (kulturism ja fitness)

· Johanna Talihärm (laskesuusatamine)

· Kert Toobal (võrkpall)

· Matz Topkin (paraujumine)

· Liis Kullerkann (võrkpall)

· Annika Sakkarias (kergejõustik)

EOK sportlaskomisjon. Foto: EOK

EOK president Urmas Sõõrumaa tänab sportlaskomisjoni eelmist koosseisu tehtud töö eest ning soovis uuele koosseisule jõudu tööle. „On oluline, et sportlaste esindajad komisjonis oleksid sportlaste endi poolt valitud, mitte määratud. Tahame, et sportlaste hääl kõlaks otsuste tegemisel kõvemini.

EOK-s on sportlaste hääl olnud aastaid otsustamise juures ning meie ootus on, et ka iga alaliit peaks selle mudeli üle võtma ning sportlased otsustusprotsessi kaasama. Sportlaskomisjon on selleks suurepärane võimalus,“ ütles Sõõrumaa.

EOK projektijuht Natalja Inno sõnul oli konkurents sportlaskomisjoni seni tihedaim. „Kandidaate oli oluliselt rohkem kui eelmisel korral ning nii kandideerimisel kui ka hääletamisel tehti läbimõeldud valikuid – kandidaadid tõid välja teemad, millega soovivad komisjonis tegeleda, ning hääletavad sportlased said omakorda nendele platvormidele tuginedes teha oma valikud. Tunnustusena eelmisele koosseisule valiti kõik uuesti kandideerinud liikmed ka uude koosseisu ning on rõõm, et uues komisjonis on koos nii järjepidevust kandvad juba kogenud sportlaskomisjoni liikmed kui ka täiesti uued tulijad. Täname kõiki, kes kandideerisid, ning soovime sportlaskomisjoni uuele koosseisule edu,“ ütles Inno.

EOK sportlaskomisjoni said kandideerida sportlased, kes on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondise koosseisu, seisavad ausa mängu põhimõtete eest ning keda pole kunagi karistatud antidopingureeglite rikkumise eest.

Kandidaadi esitamise võimalus oli kõigil alaliitudel, seekord sai iga alaliit uuendusena soovi korral esitada kaks kandidaati – ühe nais- ja ühe meessportlase. Kokku esitati 22 kandidaati 18 spordialalt. Seda on kolmandiku võrra rohkem kui eelmistel valimistel 2016. aastal, mil kandideeris sportlaskomisjoni vaid 14 sportlast ja hääletas 17 sportlast.