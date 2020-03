ROKi liige: Tokyo olümpiamängud lükatakse edasi

ROKi kõige pikaajalisem liige arvab, et mängud lükatakse koroonaviiruse tõttu 2021. aastasse.

"Selle info põhjal, mis on ROKi käsutuses, on edasilükkamine otsustatud," sõnas Pound esmaspäeva pärastlõunal USA Today`le. "Detailid pole veel kindlaks määratud, kuid ma tean nii palju, et mängud ei alga 24. juulil."

77-aastase kanadalase sõnul teatab ROK oma järgmised sammud lähiajal. "Otsused tulevad etappide kaupa. Esmalt lükatakse võistlus edasi ja siis hakatakse tegelema kõigi edasilükkamisest tingitud tagajärgedega, mis on tohutud," lisas Pound.



ROK-i kõneisik Mark Adams ütles Poundi avalduse peale napisõnaliselt: "Nagu me oleme öelnud, kaalume erinevaid stsenaariume."



Eile oli ROK teatanud, et Tokyo mängude edasilükkamine on võimalik, kuid olümpia tühistamist ei kaaluta. "Ühest küljest on Jaapanis seis märkimisväärselt paranenud ja inimesed võtsid juba soojalt olümpiatule vastu, aga teiselt poolt on paljudes riikides üle maailma juhtumite arv drastiliselt kasvanud," seisis ROKi eilses pressiteates.