ROK plaanib prantslastele teha hiiglaslikku annetust

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach saatis Pariisi olümpia korralduskomitee juhile Tony Estanguet'le kirja, kus ta märgib, et kiriku võimalikult kiire taastamine on ka olümpialiikumise huvides, vahendab AFP.

Seepärast plaanib ROK teha hiiglasliku annetuse, suurusjärgus pool miljonit eurot. Jumalaema kiriku juurest mööduvad nii jalgratta maanteesõidu kui maratonijooksu distantsid.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on juba varem avalikkusele öelnud, et tema loodab enam kui 850 aasta vanust Notre Dame katedraali uuesti täies hiilguses näha viie aasta pärast ehk just 2024. aastal.