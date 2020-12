ROK ei luba Aleksander Lukašenkat olümpiamängudele

ROK määras lisaks Lukašenkale sanktsioonid kahele Valgevene kõrgele spordiametnikule, kellest üks on Lukašenka poeg Viktor, kes on kohaliku olümpiakomitee asepresident.

"ROK on jõudnud järeldusele, et praegune Valgevene juhtkond ei kaitse Valgevene sportlasi poliitilise diskrimineerimise eest. See on vastuolus olümpiaharta aluspõhimõtetega, mis mõjutab seetõttu tõsiselt olümpialiikumise mainet," teatas ROKi president Thomas Bach, kinnitades, et rakendatud sanktsioonid on ajutised.

Valgevenes puhkesid suured rahvarahutused pärast 9. augustil toimunud presidendivalimisi, mille järel Lukašenka kuulutas ennast võitjaks. Sõltumatute valimisvaatlejate andmeil võitis valimised aga hoopis opositsiooni kandidaat Svjatlana Tihhanovskaja.

Rahvakogunemiste ajal on Valgevene miilits vahistanud ja vangi pannud ka Valgevene tippsportlasi. Avalikule kirjale, kus kritiseeriti teravalt nii miilitsa vägivalda kui võltsimise abil uuesti võimule saanud Lukašenkat, on allkirja andnud üle 700 Valgevene sportlase.

Aasta võrra edasi lükatud Tokyo olümpiamängud, kuhu Lukašenkat ei lasta, peetakse 23. juulist kuni 8. augustini 2021.