Riiklikele spordipreemiatele esitati 43 kandidaati

· Mati Koorep – võrkpallikohtunik, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

· Charles-Villem Vallmann – kergejõustiklane, spordiaktivist, tervisespordi arendaja, esitaja Tallinna Spordiselts Kalev;

· Õnne Pollisinski – ujumistreener, esitaja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit, toetajad Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Allveeliit, Downi Sündroomi Ühing;

· Jüri Kalmus – jalgrattasporditreener, esitaja Eesti Jalgratturite Liit, toetaja Elva Spordiliit;

· Rein Pedaja – laskesuusatreener, esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

· Peeter Nelis – vehklemistreener, esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Gunnar Kuura – aerutamise ja uisutamise treener, Uisuliidu peasekretär, esitaja Eesti Uisuliit;

· Peeter Mardna – endine sõudja, kohtunik, spordijuht, spordiaktivist, arst, esitajad Eesti Sõudeliit, Eesti Antidoping, Eesti Jalgratturite Liit, Eesti Kergejõustiku Liit, Eesti Arstide Liit, toetajad Henn Vallimäe, Ralf Allikvee, Arvi Hamburg, Erki Nool, Gerd Kanter, Tõnu Tõniste, Jaak Uudmäe, Jaan Talts, Urmas Karlson, Erich Teigamägi;

· Kadri Liivak – iluvõimleja, treener, spordiaktivist, esitaja Eesti Võimlemisliit;

· Tiit Tamm – endine suusahüppaja, kahevõistleja, treener, esitaja Eesti Suusaliit;

· Peeter Siim – mäesuusatreener, esitaja Eesti Suusaliit, toetaja Mäesuusatamise alajuht.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Aastapreemia kandidaadid 2019. aasta tulemuste eest on:

· Heiki Nabi – MM pronksmedal kreeka- rooma maadluses, sõjaväelaste maailmamängude hõbemedal, esitaja Eesti Maadlusliit;

· Ivar Kotkas – Heiki Nabi treener, esitaja Eesti Maadlusliit;

· Epp Mäe – MM pronksmedal naistemaadluses, Euroopa mängude 3. koht, esitaja Eesti Maadlusliit;

· Ahto Raska – Epp Mäe treener, esitaja Eesti maadlusliit;

· Magnus Kirt – MM hõbemedal odaviskes, Teemantliiga võitja, Eesti aasta meessportlane 2019, esitaja Eesti Kergejõustikuliit;