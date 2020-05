Reval-Sport alustas välitreeningutega. Kuidas need hakkavad välja nägema?

Meie spordiklubi on pakkunud välitreeningute võimalusi iga-aastaselt. Hetkel on vahe selles, et pakume suuremat valikut treeningstiile välitingimustes. Näiteks vahenditega treeningud (kang, kettad, hantlid) on meil kogu aasta vältel siseruumides. Praegu võimaldame neid kasutada välitingimustes.

Kuidas läks eriolukorra aeg? Milliseid emotsioone, tundeid ja mõtteid see teis tekitas?

Spordiklubide jaoks eriolukord veel kestab. Sissetulek eriolukorra tõttu osadel langes, paljudel üldse katkes. Olukord on ärev ja murettekitav nii tööandja seisukohast kui töötaja seisukohast vaadatuna. See kõik tekitab küsimusi tuleviku osas. Kui spordiklubidele antakse luba jätkata oma tavapärase tööga, kas kohe taastub ka tavapärane olukord? Kas treenijad, kes enne sportimas käisid, tulevad kohe ka tagasi? Kas spordiklubide sissetulek taastub sellisel määral, et saab võimaldada tööd kõigile töötajatele, millises mahus? Samuti on eriolukord tekitanud küsimusi treenitavate poolt lepingute osas, millised võimalused on treenida siiski treeneri juhendamisel.

Eriolukord tekitas ja tekitab siiamaani igaühes erinevaid emotsioone, tundeid ja mõtteid. Minul kohe alguses võibolla ei jõudnudki kohe kohale, et mis mõttes spordiklubi pannakse kinni, kedagi sportima ei lasta. Kas ma ei saagi minna homme trenni juhendama, tööle? Kuidas meie treenitavad saavad hoida ennast aktiivsena, et ennast nii-öelda järjepidevalt trennilainel hoida? Kas mul endal jagub motivatsiooni? Oli hetki, kus tulid mängu liigsed emotsioonid. Saan enda kohta öelda, et õnneks kuskile nii-öelda auku ei kukkunud. Olengi tegelenud rohkem nende asjadega, millele eelnevalt aega ei jagunud. Loen rohkem raamatuid, teen ise rohkem trenni, toimetan igasuguste asjadega kodus.