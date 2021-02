Raul Rebane: ma arvan, et Eesti sport on juba väga ammu valdavas enamuses absoluutselt puhas

Samuti usub ta äsjase Toomas Annuse juhtumi näitel, et ajakirjandus peab rääkima ja võib ka eksida, kuid selle lahendamiseks on oma struktuurid, kirjutab ERR Sport.

Ettevõtja Toomas Annus teatas eelmisel nädalal reaktsioonina ETV saate "Pealtnägija" ja ERRi lugudele, et lõpetab Eestis võistlusspordi toetamise, sest sportlaste pattude eest tabab sponsorit meediapeks.

Rebase hinnangul on see võimalus aga väga väike. "Ma arvan, et Eesti sport on juba väga ammu valdavas enamuses absoluutselt puhas. Mitte kellegi ei ole vaja mingisuguseid aparaate üles seada, et dopingut kontrollida," lausus Rebane ETV saates "Ringvaade".

"Me alles õpime teatud demokraatia ja vaba ajakirjanduse põhimõtteid. Hästi paljudes tekstides kumab läbi see - ärge rääkige, siis saate raha! See ei käi demokraatliku ühiskonnaga kokku."

"Ajakirjandus peab rääkima, uuriv ajakirjandus peab uurima, ajakirjandus võib ka eksida ja sel juhul peab ajakirjandus ka karistuse saama," lisas Rebane.