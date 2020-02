Pentsik olukord: Hiina sportlased saavad tänu koroonaviirusele nii palju dopingut tarvitada kui süda lustib

Aga kohalikud sportlased on mõnes mõttes vabamad kui kunagi varem. Hiina antidoping teatas nädala alguses, et dopinguproovide võtmine on teadmata ajaks katkestatud. Seega võivad hiinlased vähem kui kuus kuud enne Tokyo olümpiamänge rahumeeli „pilli panna”, keegi ei takista.

2016. aasta Rio suveolümpial võitis Hiina 70 medalit, neist 26 olid kuldsed. Kuldmedalite arvestuses oldi USA ja Suurbritannia järel kolmandal kohal, kogu medalite arvult edestas Hiinat vaid USA. Statistikaportaal Gracenote ennustas jaanuari lõpus, et Tokyos tõuseb Hiina saak koguni 87 medali (43 kulla) peale.

Viimastel aastatel riikideüleseks dopinguteste läbiviivaks organisatsiooniks tõusnud ITA esindaja ütles ametlikus avalduses, et otsus tehti ohutust silmas pidades.

„Me ei taha sportlasi ja testijaid ohtu seada. Saame aru, et kuigi dopinguvastane võitlus on oluline, on praegu kõige tähtsam rahva üldine tervis,” seisis avalduses.

Et asi täiesti käest ära ei läheks, üritab ITA Hiina sportlasi siiski pisteliselt kontrollida. Kuidas see välja võiks näha, pole veel selge.

„Peame lahenduse leidma. Saame aru, et Tokyo olümpia on lähedal. Olümpia avaldab Hiinas toimuvatele testimistele kindlasti mõju. Kui koroonaviiruse olukord paraneb, saab ka kohalik antidoping oma tegutsemist järk-järgult jätkata,” ütles ITA kõneisik.

Paraku ei leidu praegu märke, et viiruse levik Hiinas ja kogu maailmas järgi annaks. Teisipäevase seisuga on koroonaviiruse tõttu surnud vähemalt 427 inimest, neist 425 Hiinas. Nakatunuid on vähemalt 20 000, tegelik arv on ilmselt märksa suurem.

Hiina korvpalli ja jalgpalli kõrgliigad teatasid eelmise nädala lõpus, et neil pole võimalik mänge pidada. Korvpallis lükati kohtumised edasi märtsi keskpaigale, aga aina tõenäolisem on, et hooaeg jääbki pooleli.