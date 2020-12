Pariisi olümpial jagatakse medaleid ka breiktantsus

Pariisi mängude korralduskomitee oli nelja uue ala lisamise ettepaneku teinud eelmisel aastal ning nüüd kiitis rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhatus selle heaks.

ROK-i president Thomas Bach teatas, et kuigi programmi võeti uued alad, mängitakse Pariisis välja vähem medalikomplekte ehk senise 339 asemel 329. Medalialasid on vähendatud spordialade sees.

Ühtlasi otsustas ROK täna, et Pariisi olümpiale pääseb 10 500 sportlast. See arv on 600 võrra väiksem kui järgmisele aastale lükatud Tokyo olümpial. Samas on Pariisis esmakordselt võistlemas võrdne arv mehi ja naisi.